Дэвид Култхард: «Ферстаппен преодолел все трудности на своем пути – он и правда особенный гонщик»

Бывший пилот «Формулы-1» подвел итоги сезона-2022, отметив, что своими выступлениями развеял все возможные сомнения относительно своего уровня.

«Статистически это был самый успешный сезон в истории команды « ». Конечно, Себастьян Феттель после своего отрезка доминирования может с этим не согласиться, но в целом выступление «Ред Булл» оставило очень сильное впечатление. Особенно учитывая то, как все изменилось в сравнении с сезоном-2021.

Ферстаппен преодолел все трудности на своем пути и его истинный потенциал раскрылся в пилотаже. Он мог быть и Михаэлем Шумахером, и Льюисом Хэмилтоном, и Айртоном Сенной. Берете своего любимого чемпиона и подставляете – Макс мог так же.

Нравится вам Ферстаппен или нет, вы больше не можете игнорировать его уровень – который он продемонстрировал в этом сезоне. Нужно признать, что он и правда особенный.

В конечном счете, именно это мы ищем и в мировом спорте вообще, и в «Ф-1» в особенности. Болельщикам нравятся выдающиеся спортсмены, и Ферстаппен без всяких сомнений попадает в эту категорию. Даже его критики признают, что Макс входит в число величайших пилотов в истории», – рассказал Култхард.

Девушка Ферстаппена (и бывшая Квята) – на обложке журнала Vogue: запала на Макса еще в 2016-м