Роберт Шварцман о выступлениях за «Феррари»: «Надеюсь, показал людям в автоспорте, что не растерял навыки»

Тест-пилот «Феррари» надеется, что выступления за итальянскую команду в пятничных практиках и на молодежных тестах в Абу-Даби повысят его шансы оказаться в хорошей гоночной серии в 2023 году.

Сезон-2022 Шварцман провел вне гонок и был сосредоточен на работе на симуляторе «Феррари».

«Надеюсь, что участие в тестах и результаты на них что-то мне дадут. Надеюсь, своими выступлениями я хотя бы показал людям в автоспорте, что я по-прежнему там, что я не растерял навыки. Работа в «Феррари» – пусть в основном она и была на симуляторе, – все равно помогла мне повзрослеть, помогла лучше подготовиться непосредственно к выступлениям в гонках.

По прошествии какого-то времени, когда люди начинают тебя забывать, тебе нужно напоминать им о себе. Так что да, я доволен тем как прошли и тесты, и пятничные свободные заезды. И хоть по ходу сезона у меня было не так много возможностей, в итоге я получил шанс напомнить о себе», – рассказал Шварцман.

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