«Феррари» летом заключила предварительное соглашение с Вассером (Джулиано Дукесса)

Итальянский журналист Джулиано Дукесса рассказал о договоренностях между «Феррари» и .

Вассер заменит по посту руководителя Скудерии – как сообщалось раннее, Фредерик должен начать работу в Маранелло с января.

По информации Дукессы, глава команды «Заубер / Альфа Ромео» еще в конце лета заключил с «Феррари» предварительное соглашение. В тот момент Вассер понимал, что не входит в планы , которая станет стратегическим партнером «Заубера» с 2026 года.

За прошедшие месяцы президенту «Феррари» Джону Элканну не удалось привлечь специалистов из более статусных команд. Вассер заранее договорился о расторжении контракта с «Заубером», и теперь финальные детали контракта с «Феррари» улажены. В то же время пока неизвестно, когда Скудерия официально объявит о назначении.

«Альфа Ромео» официально объявит об уходе Вассера после 12 декабря – француз станет руководителем «Феррари» (Франко Нуньес)

Петер Заубер о Вассере: «Если получаешь предложение из «Феррари», нужно его принять»