«Я горжусь каждым из вас». Хэмилтон обратился к сотрудникам «Мерседеса» на мероприятии по итогам сезона

Пилот «Мерседеса» обратился к сотрудникам команды и поблагодарил за усилия в прошедшем сезоне.

Сезон складывался для не слишком удачно, но в итоге команда смогла выиграть гонку в Бразилии, сделав дубль, а в Кубке конструкторов финишировала третьей.

«Я чрезвычайно горжусь каждым из вас – за то что вы все не сдавались и продолжали идти вперед. Ведь с учетом всего, с чем мы столкнулись в этом году, каждый из нас мог бы легко сдаться и прекратить борьбу. Но этого не случилось, я не увидел этого ни в одном человеке. И для нас важен каждый из вас.

Дубль, который мы смогли сделать в конце сезона на Гран-при Бразилии оставил невероятные впечатления. Вряд ли я когда-либо видел всех ребят на трассе счастливее, чем в тот момент. А потом мне прислали видео с базы, и это было здорово. Мы знаем, что на правильном пути», – рассказал Хэмилтон.

Лучший момент года в «Ф-1» и всем австоспорте – рубка за подиум между Леклером, Хэмилтоном и Пересом и двойной обгон Льюиса!