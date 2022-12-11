Серхио Перес: «Риккардо может внести заметный вклад в «Ред Булл», для меня же ничего не меняется»

Пилот прокомментировал переход в команду .

Австралиец в 2023 году будет резервным пилотом «Ред Булл». При этом некоторыми считается, что Риккардо может заменить Переса в случае возникновения такой необходимости.

«Я вполне спокоен. То есть, на нас в любом случае постоянно оказывается давление, мы живем в таких условиях. Так что для меня это ничего не меняет.

Мне кажется, что переход такого пилота, как Даниэль – это большое достижение для команды, он может внести заметный вклад.

Даниэль отличный парень – он один из тех, с кем мы всегда хорошо ладили в паддоке. Так что наличие Даниэля в команде – это здорово, а для меня это в любом случае ничего не меняет», – рассказал Перес.

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