Палоу – резервный пилот «Макларена» в «Ф-1» на сезон-2023

объявил о том, что Алекс Палоу получит должность резервного пилота команды «Формулы-1» в 2023 году.

Палоу будет совмещать свои обязанности в «Ф-1» с гонками . Алекс – чемпион американской серии 2021 года в составе «Чип Гэнасси». В нынешнем сезоне испанец выступил в практике «Ф-1» перед , а также тестировал болид-2021 в Барселоне и Шпильберге.

Алекс Палоу о дебютной практике в «Ф-1»: «Как будто попал в другую лигу»

«Ф-1» уже готова к 2023-му: свободные места закончились, новички проехали тесты на новых машинах («Феррари» – лучшая)