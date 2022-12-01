Палоу – резервный пилот «Макларена» в «Ф-1» на сезон-2023
«Макларен» объявил о том, что Алекс Палоу получит должность резервного пилота команды «Формулы-1» в 2023 году.
Палоу будет совмещать свои обязанности в «Ф-1» с гонками «Индикара». Алекс – чемпион американской серии 2021 года в составе «Чип Гэнасси». В нынешнем сезоне испанец выступил в практике «Ф-1» перед Гран-при США, а также тестировал болид-2021 в Барселоне и Шпильберге.
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