Алекс Палоу о дебютной практике в «Ф-1»: «Как будто попал в другую лигу»

Чемпион «Индикара» 2021 года Алекс Палоу поделился впечатления о первого опыта выступления в пятничной практике перед «Формулы-1».

На этапе в Остине Палоу провел первую практику в составе .

«Разница и правда большая. Как будто попал в другую лигу, хотя понятно, что отличия видны во всем – это и размер команды в сравнении с «Индикаром». Да и бюджет тоже – в «Индикаре» мы используем одно и то же шасси последние 10-11 лет, а здесь команды обновляют шасси каждые пару лет.

Так что да, разница большая. Понятно, что болид «Формулы-1» намного быстрее, хотя гонщик все равно привыкает к таким скоростям. Скорее разница намного сильнее чувствуется за счет прижимной силы – того, как болид проходит повороты. Здесь можно намного быстрее проходить повороты, намного позже тормозить – просто безумие.

Вернувшись в «Индикар» я все равно будут получать удовольствие, будут улыбаться как прежде. Ну, может не совсем как прежде. Может, сегодня я улыбался чуть больше. Ведь понятно, что в итоге гонщик всегда стремится попасть именно в «Формулу-1».

По ходу своей карьеры я осознал, что пробиться в «Формулу-1» у меня как раз и не получится. А потом у меня все-таки получилось это сделать, пройдя через «Индикар». Забавно, ведь именно победа в «Индикаре» позволила мне оказаться здесь сегодня. И я наслаждался каждой секундой.

При этом я не стремлюсь к этому. Понятно, что если кто-то решит посадить меня за руль своей машины – я соглашусь. Но у меня есть карьера в , я вполне успешен и хочу выиграть как можно больше титулов», – рассказал Палоу.

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