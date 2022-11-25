Даниэль Риккардо: «Понял, что мне нужно перезагрузиться, чтобы вновь почувствовать любовь к «Ф-1»

Резервный пилот рассказал, что сознательно принял решение взять годичную паузу от выступлений в «Формуле-1».

По словам Риккардо, в прошедшем сезоне он стал чувствовать усталость и постепенно терять удовольствие от гонок:

«По ходу второй половины сезона я понял, что мне нужно сделать небольшой шаг в сторону, немного перестроиться, перезагрузиться, чтобы вновь почувствовать сильную любовь к «Формуле-1». Поскольку выступая на таком уровне вам сложно отдавать должное и себе, и окружающим, если вы не чувствуете любви к тому, чем занимаетесь. Я не говорю, что потерял эту любовь к гонкам, но я боялся, что могу ее потерять».

Риккардо также признал, что опасался усугубления ситуации, если бы с учетом своего состояния не смог выступать на максимуме своих возможностей и в следующем сезоне:

«Да, пилоты «Формулы-1» очень хороши в своем деле. Но при этом мы тоже люди – мы устаем, выматываемся, у нас истощаются запасы сил. А в спорте столь высокого уровня это может быть опасным – ты не можешь позволить себе выступать даже на 99 процентов своих возможностей. Так что да, я и впрямь боялся того, что могу быть не в лучшей форме, если проведу еще сезон».

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