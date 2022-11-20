Льюис Хэмилтон: «Надеюсь, трудности помогут «Мерседесу» бороться за многие титулы в будущем»

рассчитывает на многочисленные титулы «Мерседеса» в будущем.

Хэмилтон сошел на Гран-при Абу-Даби и занял шестое место в личном зачете, «Мерседес» стал третьим в Кубке конструкторов.

«В следующие недели мы вернемся на базу, со всеми увидимся. Хоть мы не будем праздновать чемпионство, но отметим упорную работу команды.

Надеюсь, трудности, испытанные в этом сезоне, дадут нам инструменты и силу для борьбы за многие титулы в будущем.

В конечном счете, думаю, в начале сезона машина была не той, что нам хотелось, на финише сезона тоже, но нам ничего не оставалось. Мы постепенно прибавляли, но, на мой взгляд, фундаментальные особенности сохранились до конца, как мы видели в этот уик-энд.

Полагаю, сезон скорее послужил сплочению команды. Я очень горжусь всеми и благодарен людям, которые просто продолжали трудиться», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

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