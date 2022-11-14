Льюис Хэмилтон об аварии с Ферстаппеном: «Успех и статистика делают тебя мишенью, это естественно»

высказался об аварии с на Гран-при Сан-Паулу.

Болиды «Мерседеса» и «Ред Булл» столкнулись после рестарта на седьмом круге. Стюарды посчитали, что в инциденте виноват Макс, и выдали чемпиону пятисекундный штраф. Хэмилтон в итоге финишировал вторым, Ферстаппен добрался до шестой позиции.

«У меня не сложилось какое-то мнение. В тот момент я подумал, что сойду, так как что-то почувствовал – ощущения от задней части машины стали другими. У меня в голове было только то, что из-за этого команда упустит дубль.

Я выехал на траву, вернулся на трассу и думал лишь о том, чтобы все равно принести команде невероятный результат. Опять же, главное не то, как падаешь, а то, как встаешь. Горжусь работой, которую мы все проделали», – заявил британец.

Хэмилтон прокомментировал предположение, что у Ферстаппена к нему особое отношение:

«Я абсолютно не переживаю. На мой взгляд, когда у тебя есть успех и определенная статистика, ты становишься мишенью в каком-то плане, это естественно. Но все нормально – ничего такого, с чем я не сталкивался бы раньше».

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Что случилось на Гран-при «Ф-1» в Бразилии: авария Ферстаппена и Хэмилтона, у «Мерседеса» все равно дубль, «Ред Булл» – 🎃

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