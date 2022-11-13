Льюис Хэмилтон: «Ощущения почти что такие, будто это «Ред Булл» и «Феррари» сделали шаг назад»

Пилот «Мерседеса» поделился мнением о форме команды по ходу гоночного уик-энда в Бразилии.

Хэмилтон отметил, что в конце сезона команде определенно удалось улучшить работу своего болида и вернуться в число претендентов на победу.

«Да, по ощущениям мы определенно сделали шаг вперед. Хотя также почти что создается ощущение, будто это две другие топ-команды сделали шаг назад. Не знаю, так ли это на самом деле.

Мы точно знаем, в каком направлении развиваемся, куда движемся, и что нам нужно делать, чтобы в следующем сезоне получить возможность бороться за самые высокие места. Так что да, мы предельно сосредоточены. Мы все уже готовы переключить внимание на работу в зимний перерыв», – рассказал Хэмилтон.

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