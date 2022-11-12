Ландо Норрис о самочувствии: «Не думал, что выступлю в квалификации. Очень доволен 4-м местом»

высказался об успехе в квалификации, несмотря на плохое самочувствие.

В четверг пилот пропустил все медиа-мероприятия из-за подозрения на пищевое отравление. В квалификации британец показал четвертое время в дождевых условиях и на подсыхающей трассе.

«Сейчас настроение повысилось – просто из-за того, как прошел день. Ощущения по-прежнему довольно неприятные, но мне гораздо лучше.

Вчера было очень тяжело. Я и правда не думал, что сегодня буду выступать. В итоге оказалось, что пилотировать можно, я выехал и выдал хорошие круги. Я доволен.

Думаю, сегодня мы сработали идеально – это касается команды и меня. Вряд ли мы могли выступить сильно лучше – первая позиция в первом сегменте, вторая во втором. В конечном счете мы оказались на четвертом месте после того, как выехали последними на попытку – может, решение было неидеальным. С другой стороны, таким образом мы устранили многие другие риски, и я все равно стал четвертым на более мокром треке. Я очень доволен. Учитывая мое самочувствие, темп болида и мой – особенно в первом и втором сегменте, когда я был быстрейшим – это придает уверенности на оставшуюся часть уик-энда», – сказал Норрис после квалификации.

Ландо отметил скорость обладателя поула Кевина Магнуссена из «Хааса», подчеркнув, что «в такие дни не все решает машина»:

«Мне кажется, это доказали я и особенно Кей-Маг. Пожалуй, гонщикам такие условия по душе, мы можем чуть ярче блеснуть и продемонстрировать, на что способны.

Полагаю, [в субботу и воскресенье] все слегка утрясется. будет прорываться, , тоже. Думаю, расклады постепенно вернутся к обычным. Вероятно, [в спринте] большая часть пилотов сможет удержать позиции, но в воскресенье вы это увидите».

Гран-при Сан-Паулу-2022. Квалификация. Магнуссен выиграл и 1-м стартует в спринте, Ферстаппен – 2-й, Расселл – 3-й

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