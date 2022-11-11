Экклстоун приехал на Гран-при Сан-Паулу и присутствует в паддоке «Ф-1»

Бывший руководитель «Формулы-1» приехал на Гран-при Сан-Паулу и присутствует в паддоке.

Экклстоун не приезжал на гонки и не посещал паддок с Гран-при Абу-Даби 2019 года. Также Экклстоун стал считаться многими не слишком желанной персоной в паддоке «Ф-1» в связи с рядом спорных комментариев, которые позволял себе в прессе.

«По-прежнему словил бы пулю за Путина. Он действует во благо страны». Бывший шеф «Ф-1» – все еще фанат президента России (уже 8 лет)

Экклстоун о происходящем на Украине: «Если Путин планировал такое, это отвратительно. Он хороший парень»

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