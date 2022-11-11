В Бразилии Мик Шумахер выступит в шлеме с особым дизайном

Пилот поменяет цвета шлема на Гран-при Сан-Паулу.

Для гонки на «Интерлагосе» Мик и мастер по дизайну шлемов Йенс Мунзер подготовили вариант расцветки, которая схожа с той, что использовалась гонщиком во время его выступлений в картинге.

Мунзер – ведущий дизайнер шлемов в «Формуле-1». Он работает или работал с такими пилотами как Себастьян Феттель, Михаэль Шумахер, Макс Ферстаппен, Даниэль Риккардо, Фернандо Алонсо, Даниил Квят, Сергей Сироткин и многими другими.

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