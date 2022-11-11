Даниэль Риккардо: «Понимаю, что в 2024-м могу не вернуться в «Ф-1». Но не меняю решения – хочу изголодаться по гонкам»

Даниэль Риккардо надеется, что год перерыва от «Формулы-1» поможет ему перезагрузить карьеру.

В конце сезона-2022 австралиец покинет – предполагается, что после этого он займет место резервиста в «Мерседесе».

Риккардо понимает, что эта роль не гарантирует ему возвращения в гонки в 2024 году и что Гран-при Сан-Паулу и Абу-Даби могут стать последними в его карьере. Однако Даниэль надеется, что за год отдыха он сумеет восстановить интерес к «Формуле-1» и станет лучше как гонщик.

Он также отметил, что даже возможное продолжение выступлений в «Ф-1» (вероятно, в командах уровня «Хааса» – Sports.ru) не гарантировало бы ему возвращение в топовые коллективы.

«Чувствую, оба варианта несли небольшие риски. Но если я все-таки вернусь на решетку в 2024 году, то у этого будет самый большой плюс – я знаю, что буду в своей лучшей форме.

Думаю, что если бы я нашел место в следующем году – это тоже был бы риск. За время моих выступлений в «Макларене» мы увидели, что в плане скорости и результатов нет никаких гарантий. И, вероятно, в случае еще одного неудачного сезона для меня со спортом все было бы покончено. И мне кажется, что это более рисковый вариант, чем пропуск одного года.

Конечно, я понимаю, что в 2024-м меня могут никуда и не позвать. Но даже если это и так, то все равно не меняю своего решения. Слушайте, мне не хочется, чтобы эти две гонки стали для меня последними, но я готов согласиться с таким исходом.

Я смирился с этим, и теперь хочу сделать ставку на год отдыха, чтобы добиться своей наилучшей формы. Я не хочу быть Даниэлем, работающим на 95 процентов – хочу быть заряженным полностью.

Это в чем-то забавно, поскольку люди могут сказать: «Если тебя так волнует 2024 год, то почему не интересует 2023-й?» Но я знаю, какие чувства буду испытывать, когда буду смотреть Гран-при по телевизору или где-то в паддоке. Это вернет мне жажду к гонкам.

Я и сейчас хочу выступать в гонках, но желаю, чтобы по-настоящему по ним изголодался – и знаю, что мне нужно не так и много времени. Когда был ковид и наш перерыв затянулся на три месяца – я почувствовал, что это мой лучший сезон года так с 2016-го.

Так что я знаю, как на меня влияет перерыв. Но понимаю, что гарантий вернуться в 2024-м нет. Я не могу сейчас подписать такой контракт, по которому я точно буду выступать через год. Но я сделаю все возможное, чтобы показать: я все еще жажду выступлений и у меня хватает умений», – рассказал Риккардо.

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