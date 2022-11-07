Серхио Перес об упущенных шансах на титул: «Переломным моментом стало столкновение с Расселлом в Австрии»

Серхио Перес считает, что столкновение с Джорджем Расселлом на Гран-при Австрии подорвало его чемпионские амбиции.

Перед гонкой в Шпильберге гонщик «Ред Булл» отставал от напарника, , на 34 очка в личном зачете и все еще не терял надежды побороться за титул, но по ходу заезда на «Ред Булл Ринге» сошел из-за повреждения машины после столкновения с гонщиком .

Эта неудача, а также слабое выступление на следующем этапе во Франции и мощный рывок Ферстаппена привели к огромному отставанию Переса.

«Думаю, переломным моментом стала гонка в Австрии, где меня выбил Джордж.

До того Гран-при я был в числе претендентов, но это происшествие стало серьезным ударом. А затем случилось еще несколько проблемных гонок», – считает Перес.

Серхио отметил, что ходу сезона победа Ферстаппена в чемпионате мира выглядела все более бесспорной, в том числе и потому, что команда ориентировалась в развитии техники на нидерландца, а не на него:

«Думаю, так и было. Бывают случаи, когда некоторые новинки чуть выгоднее кому-то в плане пилотажа. Такое бывало и в других командах, и, думаю, развитие нашей машины также пошло в сторону Макса.

Но мы в команде понимаем, почему так произошло, и надеюсь, что в будущем сможем избегать подобного».

За два этапа до завершения сезона-2022 Перес занимает второе место в личном зачете с 280 очками и на 5 зачетных баллов опережает занимающего третье место Шарля Леклера из «Феррари».

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Серхио Перес: «Быть напарником Ферстаппена – серьезное испытание. Сейчас никто не смог бы его обогнать»