Серхио Перес: «Быть напарником Ферстаппена – серьезное испытание. Сейчас никто не смог бы его обогнать»

уверен, что никто на его месте не смог бы опередить .

Мексиканский гонщик «Ред Булл» отметил, что его напарник невероятно сильно проводит гоночные уик-энды, и соответствовать его темпу сложно.

«Быть его напарником – серьезное испытание. Макс уже с первой практики задает высокий уровень и держит его в течение всего уик-энда, так что нужно потихоньку учиться тому, что он делает, а затем пытаться его опередить. В общем, задача не из легких.

Не думаю, что кто-либо может прийти и сразу его обогнать. Он неотъемлемая часть команды, поскольку достаточно давно выступает за «Ред Булл». Я приближаюсь к нему потихоньку и в следующем году предприму еще одну попытку. Посмотрим, что получится», – заявил Перес.

Серхио также считает, что ему нужно улучшить выступления в воскресных заездах:

«Все можно поменять, гонка за гонкой. Пока же я просто готовлюсь к двум оставшимся Гран-при и стремлюсь к победе. Терять точно нечего, поэтому будем пробовать все. Последний уик-энд сложился тяжело, было много проблем. Но если все собрать воедино, то, думаю, я смогу сделать следующий шаг.

Думаю, главный урок года в том, что хотя для всей команды все сложилось отлично – мне в целом нужно немного улучшить свой гоночный темп. До уровня, который я в прошлом году демонстрировал в квалификациях. С нынешними машинами гораздо проще вести плотную борьбу, именно поэтому нужно прибавить в гоночном темпе.

Мы с командой стали лучше понимать друг друга, в последнее время я лучше понимаю машину. Так что, считаю, мы движемся в верном направлении».

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