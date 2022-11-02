Серхио Перес: «Быть напарником Ферстаппена – серьезное испытание. Сейчас никто не смог бы его обогнать»
Серхио Перес уверен, что никто на его месте не смог бы опередить Макса Ферстаппена.
Мексиканский гонщик «Ред Булл» отметил, что его напарник невероятно сильно проводит гоночные уик-энды, и соответствовать его темпу сложно.
«Быть его напарником – серьезное испытание. Макс уже с первой практики задает высокий уровень и держит его в течение всего уик-энда, так что нужно потихоньку учиться тому, что он делает, а затем пытаться его опередить. В общем, задача не из легких.
Не думаю, что кто-либо может прийти и сразу его обогнать. Он неотъемлемая часть команды, поскольку достаточно давно выступает за «Ред Булл». Я приближаюсь к нему потихоньку и в следующем году предприму еще одну попытку. Посмотрим, что получится», – заявил Перес.
Серхио также считает, что ему нужно улучшить выступления в воскресных заездах:
«Все можно поменять, гонка за гонкой. Пока же я просто готовлюсь к двум оставшимся Гран-при и стремлюсь к победе. Терять точно нечего, поэтому будем пробовать все. Последний уик-энд сложился тяжело, было много проблем. Но если все собрать воедино, то, думаю, я смогу сделать следующий шаг.
Думаю, главный урок года в том, что хотя для всей команды все сложилось отлично – мне в целом нужно немного улучшить свой гоночный темп. До уровня, который я в прошлом году демонстрировал в квалификациях. С нынешними машинами гораздо проще вести плотную борьбу, именно поэтому нужно прибавить в гоночном темпе.
Мы с командой стали лучше понимать друг друга, в последнее время я лучше понимаю машину. Так что, считаю, мы движемся в верном направлении».
Великий рекорд Ферстаппена: 14 побед за год. Опередил Шумахера и Феттеля
Британское ТВ довело Ферстаппена и «Ред Булл» до бойкота канала. А напарник Макса одним жестом прервал свист фанов на вью Хэмилтона
Комментарии