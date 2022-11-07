Ландо Норрис: «Трасса в Бразилии не подходит болиду «Макларена»

не ждет сильного выступления на .

По мнению гонщика, английская команда в последнее время уступает в чистой скорости конкурентам из «Альпин», а еще трек «Интерлагос» попросту не подходит характеристикам шасси MCL36.

«Не сказал бы, что трасса в Бразилии подходит нам из-за баланса машины и всех наших проблем.

Думаю, в последних гонках мы вообще были недостаточно быстрыми, но просто лучше выбирали стратегию, а наша техника была надежнее, что позволяло хотя бы добираться до финиша», – считает Норрис.

За два этапа до завершения сезона «Макларен» занимает 5-е место в Кубке конструкторов и уступает «Альпин» (занимающей 4-ю строчку) 7 очков.

В последних пяти гонках (начиная с Гран-при Италии) «Макларен» набрал 45 очков против 28 у .

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