Гонщики «Индикара» раскритиковали систему суперлицензии: «Она преграждает нам путь в «Формулу-1»

Алекс Палоу и Пато О`Уорд недовольны, что некоторые талантливые пилоты не могут попасть в «Формулу-1».

В этом году система начисления очков для получения суперлицензии , дающей право на выступления в «Формуле-1», оказалась в центре внимания: Колтон Херта из из-за недостаточного количества очков не смог получить место в «Альфа Таури», а пилот «Формулы-2» Логан Сэрджант рискует не попасть в «Уильямс».

«Я понимаю, что им нужен фильтр. Но в действительности многие талантливые гонщики, заслуживающие шанса, не получают его из-за отсутствия суперлицензии. Надеюсь, что с этим что-нибудь придумают. Думаю, и я доказал, и другие пилоты – что способен выступать в «Ф-1». Но эта система преграждает нам путь», – считает О`Уорд.

«Несправедливо, что в некоторых чемпионатах нельзя набрать достаточное количество очков [для суперлицензии]. Кто-то вроде Пато проводит 17 гоночных уик-эндов и соревнуется с пилотами, у которых на 10 лет больше опыта. Он мог бы уверенно выступать в «Ф-1», – добавил Палоу.

В настоящее время только победитель сезона в «Индикаре» может получить 40 очков, необходимых для попадания в «Ф-1», в то время как в «Формуле-2» это же количество баллов набирают три лучших гонщика серии.

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