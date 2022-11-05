«Альфа Таури» будет использовать меньше деталей «Ред Булл» в новой машине

«Альфа Таури» закупит меньше деталей у для более качественной подготовки к сезону-2023.

Глава инженерных разработок гоночного отдела итальянской команды Джонатан Эддолс отметил, это решение поможет лучше спроектировать новую машину.

Несмотря на то, что в «Формуле-1» команды должны сами создавать шасси для выступлений в гонках, им не запрещается покупать некоторые детали для машин (список которых обговорен заранее и верифицирован Международной автомобильной федерацией) у других производителей. Некоторые небольшие команды сотрудничают с топовыми коллективами (например, «Хаас» закупает некоторые компоненты у «Феррари»), и «Альфа Таури», разумеется, давно и успешно сотрудничает с «Ред Булл», старшей командой австрийского производителя энергетических напитков.

Однако в процессе создания машины образца 2023 года в «Альфа Таури» пришли к выводу, что из-за сроков разработки шасси им выгоднее самим произвести некоторые детали, которые раньше покупались у «Ред Булл».

«Для себя на следующий сезон мы разрабатываем чуть больше деталей. Просто из-за того, что у «Ред Булл» феноменальные темпы разработки и производства компонентов. Они могут сделать их в последний момент – это просто невероятно.

Однако нам же нужно разрабатывать аэродинамические элементы вокруг определенных аспектов, которые мы фиксируем сейчас. Например, если мы закупим какие-то детали, окончательный дизайн которых узнаем лишь в конце года, – это может повлиять на наши аэродинамические характеристики, поскольку наша разработка идет вокруг другой геометрии.

И очевидно, что с таким нашим подходом и ранними испытаниями можно добиться снижения веса и других разных вещей, ведь мы сможем сделать больше, поскольку будем лучше понимать поведение новой машины и шин», – заявил Эддолс.

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