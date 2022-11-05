«Формула-1» отчиталась о росте прибыли в третьем квартале 2022 года

зафиксировала рост прибыли в третьем квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост оказался не столь заметным, как между 2020-2021 годами, но это объясняется во многом отсутствием негативного эффекта от ковида, который ухудшил финансовые показатели «Ф-1» в 2020 году.

Общие доходы за июль-сентябрь по сравнению с 2021 годом выросли с 668 до 715 млн долларов, однако при этом оперативная прибыль из-за возросших расходов выросла всего лишь с 80 до 82 млн долларов.

Выплаты командам «Ф-1» составили 370 млн долларов – рост в сравнении с 2021 годом составил 32 млн долларов.

Отмечается, что третий квартал 2022 года очень удобно сравнивать с аналогичным периодом 2021 года – в обоих случаях в это время прошло по 6 Гран-при, а единственным существенным отличием стало исключение из календаря богатой гонки в России – но в этом же квартале прошел Гран-при Франции.

Из-за этого «Ф-1» получила меньше денег от промоутеров этапов, но сумела компенсировать доходы благодаря увеличению прибыли от телетрансляций и спонсорства.

Более высокие расходы «Ф-1» объяснила организацией дополнительного (в сравнении с предыдущим годом) паддок-клуба, более высокой посещаемостью этого места на Гран-при, ростом комиссионных и расходов на обслуживание партнеров, в том числе связанных с «Формулой-2» и «Формулой-3», а также увеличением коммерческих расходов на персонал, IT, юридические и консультационные услуги.

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