Гельмут Марко о стратегической победе «Ред Булл» над «Мерседесом»: «У вас всегда должен быть запасной план»

Советник «Ред Булл» поделился мнением о стратегической победе своей команды над «Мерседесом» на Гран-при Мексики.

В «Ред Булл» проехали дистанцию гонки с одним пит-стопом, используя шины «софт» и «медиум». В «Мерседесе» же считали, что проехать дистанцию Гран-при с одним пит-стопом будет возможно только используя шины «медиум» и «хард» и ждали от соперников второй остановки в боксах.

«У вас всегда должен быть запасной план. В ночь с субботы на воскресенье в Мехико шел сильный дождь, поэтому мы не знали, каким будет уровень износа шин в гонке. Но когда мы увидели, как долго продержался комплект «софта», у нас уже не было сомнений в том, что мы сможем добраться до финиша на одном комплекте «медиума».

Крайне интересными были переговоры по радио «Мерседеса» – соперники были уверены, что мы еще раз поедем в боксы. Учитывая текущую форму Ферстаппена и уровень выступлений команды, мы вполне можем выиграть 16 гонок в этом сезоне», – рассказал Марко.

Что случилось на Гран-при Мексики: победный рекорд Ферстаппена, стратегический нокаут «Мерседеса» от «Ред Булл», «Феррари» слила минуту

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram