Тото Вольфф о начале работы в «Мерседесе»: «Физически показал уборщику, как чистить туалет. Чистота и порядок необходимы для успеха в «Ф-1»

рассказал о своем стремлении к порядку и чистоте туалетов в «Мерседесе».

Исполнительный директор команды поделился воспоминаниями о том, как впервые побывал в моторхоуме «Мерседеса» в 2013 году.

«На столе лежала скомканная Daily Mail от прошлой недели и два старых бумажных стаканчика для кофе.

Я пошел в офис, чтобы встретиться с тогдашним руководителем команды, , и в конце беседы сказал: «Не терпится поработать с вами. Но одно замечание: в зоне ресепшн нет надписи «Ф-1», а с этого начинается путь к победам». Он заявил: «Технологии приведут нас к победам», а я ответил: «Нет, главное – настрой. Все начинается с деталей», – сообщил Тото.

В начале своего пути в «Мерседесе» особое внимание Вольфф уделил туалетам команды:

«Они были грязными. И подумал: так быть не должно. Во время уик-энда это наш дом, сюда приходят спонсоры со своими семьями».

Тото нанял менеджера по клинингу на полный рабочий день, с которым провел инструктаж:

«Я физически показал ему, как чистить туалет, куда класть щетку, как дезинфицировать ручки и все такое. Также я объяснил, каким будет расписание на неделю и что делать в воскресенье, самый насыщенный день. Мне хотелось, чтобы туалет был чистым после каждого гостя».

Вольфф убежден, что такой подход поспособствовал успехам «Мерседеса»:

«Дело во многих деталях, в том числе в чистоте и порядке. А также в правильном руководстве сотрудниками. Люди должны чувствовать себя комфортно, тогда они получают от работы удовольствие. В противном случае не получится выжимать максимум из каждого специалиста. А это необходимо для успеха в «Формуле-1».

Советник прокомментировал философию Вольффа:

«Иногда достаточно , который сделает разницу».

Блогер так похоже пародировал гонщиков «Ф-1», что им подменили пилота на разговоре с шефом «Мерседеса». Помогли комбинезон и шлем

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