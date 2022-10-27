Льюис Хэмилтон: «Если Расселл закончит сезон выше, я ничего не почувствую – мы не боремся за титул»

Льюис Хэмилтон поделился мыслями о противостоянии с .

Пилот «Мерседеса» проигрывает новичку команды в личном зачете (198 баллов против 218). По словам Льюиса, во многом это связано с более активной работой с настройками в попытке улучшить проблемную машину 2022 года.

«Я перепробовал все возможные настройки – этим я занимался в начале года. Было бы здорово просто выдавать свой максимум и каждый уик-энд приносить наилучший результат, но я скорее переключился на решение проблем. Я жертвовал одной или всеми сессиями ради большего количества данных и информации, чтобы на базе лучше понимали, что происходит. Но в итоге на многих этапах это нас сдерживало.

Сезон получился необычным. Джордж прекрасно выступает, и у меня нет никаких проблем с этим. Никаких сложностей за пределами трассы не возникает. Джордж и его бригада, естественно, не экспериментируют так же – просто потому, что я в команде уже долгое время. Я провожу длительные и глубокие обсуждения с людьми, с которыми сотрудничаю уже десять лет. Джордж здесь первый сезон, так что он просто делает работу на максимуме своих возможностей с очень небольшими изменениями настроек.

Я же меняю разные вещи, тестирую различные крылья и другие детали. Мне в любом случае это нравится. Если в следующем году мы будем в большей мере довольны машиной, не придется пробовать безумные настройки – сможем сражаться лучше.

Если он финиширует впереди меня по итогам сезона, я ничего не почувствую по этому поводу. Мы не боремся за титул, мы на четвертом и шестом местах. Будь мы первым и вторым, ситуация была бы другой», – сказал Хэмилтон.

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