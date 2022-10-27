Шарль Леклер о начале «эры Ферстаппена» в «Формуле-1»: «Надеюсь, это не так. Сделаю все возможное, чтобы этого не допустить»

Пилот сделает все возможное, чтобы не дать начаться «эре Ферстаппена» в «Формуле-1».

Леклер надеется, что «эра Ферстаппена» уже не началась и постарается отыграться в следующем сезоне.

«Надеюсь, что это не так. И я сам сделаю все возможное, чтобы не допустить этого, и мы работаем как одна команда, стремясь не допустить этого. И нам очевидно, в каких областях команде нужно прибавлять.

Мы очень хороши, если говорить о темпе на одном круге, здесь мы находимся примерно на одном уровне с . А вот на дистанции гонки у нас начинаются проблемы с шинами. Мы прилагаем большие усилия, чтобы решить эту проблему и что результаты мы увидим уже в следующем сезоне.

Оглядываясь на этот сезон можно говорить не только о проблемах с износом шин, и об ошибках, стратегии, коммуникации. Проблема с износном шин была одной из составляющей общей картины», – рассказал Леклер.

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