Роберт Шварцман о практике за «Феррари»: «С каждым кругом ехал примерно на полсекунды быстрее»

Роберт Шварцман рассказал о быстром прогрессе в дебютной тренировке «Формулы-1».

Тест-пилот «Феррари» провел первую практику перед вместо , став 16-м – лучшим из «пятничных» гонщиков.

«Было потрясающе и тяжело. Я давно не садился за руль, в этом году в основном работаю на симуляторе. Тело забывает ощущения от управления реальной машиной, сильные толчки и перегрузки стали чем-то новым.

Моя единственная задача состояла в том, чтобы шаг за шагом прибавлять, не допускать ошибок и делать то, о чем просит «Феррари». Я это и делал.

Последний круг я мог проехать еще быстрее – пришлось его бросить. Но я с каждым кругом ехал примерно на полсекунды быстрее, все лучше и лучше осваивался. Мне кажется, если бы у меня было еще несколько кругов – даже, скажем, десять – я бы оказался очень близко к ребятам впереди.

В целом хороший опыт. К сожалению, сессия очень короткая. У меня было всего шесть кругов, на которых я атаковал. Тем не менее, каждый круг важен, это опыт», – сказал Шварцман.

Роберт Шварцман: «Ощущения от дебютной практики «Ф-1» потрясающие, план выполнен. В Абу-Даби могу выступить еще лучше»

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