Юки Цунода: «Мне нужно сокращать количество ошибок»

Пилот признал, что ему необходимо выступать стабильнее и значительно сократить количество ошибок, если он хочет в будущем стать лидером команды.

В следующем году у Цуноды появится новый напарник – место уходящего в «Альпин» Пьера Гасли займет Ник де Врис, для которого сезон-2023 будет дебютным в «Формуле-1».

«Безусловно, мне нужно сократить количество ошибок подобных той, что я допустил на Гран-при Сингапура. Сокращать нужно и другие ошибки – например те, которые приводят к получению штрафов.

Подобные вещи совсем не обязательны. Так что да, в таких вещах мне определенно нужно прибавлять. В то же время я доволен своим темпом, своей скоростью в квалификации – в этом я добился хорошего прогресса. Так что мне нужно постараться сохранить положительный импульс к следующему сезону.

Хотелось бы вернуть хороший ритм, который был у меня в первой половине сезона. Думаю, гонка в США – это как раз отличная возможность вернуть этот ритм. При этом я понимаю, что мне по-прежнему очень многому нужно научиться, но я начинаю чувствовать большую уверенность в своих возможностях», – рассказал Цунода.

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