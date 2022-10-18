Пьер Гасли: «Буду скучать по Цуноде и его поведению. Он для меня как младший брат»

будет не хватать своего напарника по в 2023 году.

Гасли продолжит карьеру в , новым партнером Цуноды станет Ник де Врис.

«Для меня он как младший брат. За последние два года мы вместе пережили много хороших моментов. Я видел, как он работает над собой, прибавляет в течение последних 18 месяцев.

В конце концов, так бывает в «Ф-1». Нужно быть в определенном смысле эгоистом, думать о своей карьере и делать то, что лучше для тебя. Но я определенно буду скучать по Юки, по его каждодневному поведению – без барьеров.

Я буду скучать по его предпочтениям в еде, но, уверен, мы будем встречаться вне трассы. Постараюсь заставить его переехать ближе к Милану, чтобы мы жили не слишком далеко друг от друга. Посмотрим, что получится. Он и правда отличный парень, мне будет его не хватать», – сказал Пьер.

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