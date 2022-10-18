Даниэль Риккардо: «Завоюет Ферстаппен 5 титулов или всего 3, зависит от команды и машины»
Даниэль Риккардо не удивлен, что Макс Ферстаппен выиграл два титула подряд.
Пилот «Макларена» допускал чемпионство Ферстаппена в будущем еще в период совместных выступлений за «Ред Булл». В то же время Даниэль не знает, как долго продлится доминирование Макса.
«Всегда тяжело предсказывать, кто станет чемпионом мира. Думаю, можно увидеть в гонщике соответствующий талант. И я считал, что с подходящей машиной у него, безусловно, появится шанс стать чемпионом в будущем.
Гарантий нет, но я определенно распознал задатки – особенно с учетом того, что он был насколько молод. Я не удивлен, что сейчас он в таком положении.
Даже теперь трудно предсказать, завоевал ли он второй титул из пяти или всего из трех. Опять же, тебе нужны команда и машина», – подчеркнул Риккардо.
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