Даниэль Риккардо: «Завоюет Ферстаппен 5 титулов или всего 3, зависит от команды и машины»

не удивлен, что выиграл два титула подряд.

Пилот допускал чемпионство Ферстаппена в будущем еще в период совместных выступлений за «Ред Булл». В то же время Даниэль не знает, как долго продлится доминирование Макса.

«Всегда тяжело предсказывать, кто станет чемпионом мира. Думаю, можно увидеть в гонщике соответствующий талант. И я считал, что с подходящей машиной у него, безусловно, появится шанс стать чемпионом в будущем.

Гарантий нет, но я определенно распознал задатки – особенно с учетом того, что он был насколько молод. Я не удивлен, что сейчас он в таком положении.

Даже теперь трудно предсказать, завоевал ли он второй титул из пяти или всего из трех. Опять же, тебе нужны команда и машина», – подчеркнул Риккардо.

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