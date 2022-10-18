Спортивный директор «Альпин»: «Команда существенно продвинулась в разработке болида-2023»

Спортивный директор Алан Пермейн ждет серьезного прогресса в 2023 году.

В текущем сезоне французы занимают четвертое место в Кубке конструкторов.

«Команда уже существенно продвинулась, если говорить о машине на следующий год. Ситуация очень хорошая, это потрясающе.

В этом сезоне на результаты в определенном плане повлияли проблемы с надежностью. Мы внесли огромные изменения в силовую установку и коробку передач. Команда понимала, что возникнут трудности, но, полагаю, все на это подписывались. Мы знали, что придется тяжело, но и прибавка в эффективности будет существенной. Так и вышло. Мы очень довольны тем, как идут дела», – сказал специалист.

Пермейн также похвалил команду за отличную работу с обновлениями:

«Сейчас команда использует четвертое днище, а в Остин привезет версию 4Б. И появится еще новинка, хотя и не такая большая.

Работа в аэротрубе идет очень и очень хорошо. Мы узнаем много нового. Обновление в Сингапуре дало вдвое больший вклад, чем мы рассчитывали».

🤯Теперь в «Ф-1» трансферы как в футболе: команда выложила за пилота-середняка €10 млн за выкуп и $15 млн зарплаты

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram