Даниэль Риккардо: «Не могу слишком возиться с работой над недостатками – нужен болид, чтобы проявить талант»

Даниэль Риккардо рассказал, как сражался с машиной «Макларена» в 2022 году.

Гонщик покинет команду в конце сезона. По словам Даниэля, он предпринимал многочисленные попытки освоиться в болиде.

«Конечно, я понимаю, что неидеален – у меня есть недостатки. К сожалению, эта машина их обнажила. Такой опыт учит скромности: мне есть над чем работать. В то же время существует и уверенность: дайте мне машину, с которой можно побеждать, и я ## ### выиграю!

Безусловно, со временем становишься более честным с собой. Будь я идеален, я бы справился с ситуацией. Не сказать, что я не хочу работать над недостатками. Но я не могу слишком много с этим возиться. Скорее подход такой: оказаться в болиде, в котором я смогу проявить свой талант – тогда я найду способ.

Мы постоянно что-то предпринимали. Во время уик-энда мы узнавали новое, это было шагом вперед. Но затем оказывалось, что необходимо сделать следующий шаг, или появлялась новая информация. То есть мы добивались прогресса, но возникали новые препятствия. Фактически каждый этап были непредвиденные сложности. Я думал: окей, машина настроена хорошо, такой стиль пилотажа начинает ей подходить. Но казалось, что мы как хомяки в колесе.

[Обычно] ты подъезжаешь в повороту, а мыслями уже на выходе из него. Но часто я думал: «я в зоне торможения», «теперь я поворачиваю», «сейчас я нажимаю на газ». Как будто проезжаю поворот в пять этапов, хотя нужно в один. Иногда я пытался довериться себе и не усложнять, и думал на апексе: «Что за #####? Почему я здесь? Почему у меня такая траектория?»

На брифингах Ландо [Норрис] говорил: «На этом отрезке я почувствовал, что болид заработал», а я такой… У меня никогда не было подобного. Порой я просто думал: что-то не так. Это не нормально. Но мы так до конца и не разобрались», – сообщил Даниэль.

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