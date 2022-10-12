Макс Ферстаппен: «Вероятно, после 2028 года попробую свои силы в других гоночных сериях»

Пилот Макс Ферстаппен после завоевания второго титула чемпиона «Формулы-1» вновь намекнул на то, что может закончить карьеру в не самом далеком будущем.

По словам Ферстаппена, он может задуматься о выступлениях в других гоночных сериях после 2028 года. Нынешний контракт Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитан как раз до конца сезона-2028. К тому моменту Ферстаппену будет 31 год.

«Я могу еще довольно долго выступать в «Формуле-1», но в конечном счете я опять же не вижу себя в гонках в 40 лет. Потому что я хочу заняться и другими вещами.

Сейчас я получаю большое удовольствие от того, чем занимаюсь, и точно проведу в «Формуле-1» еще несколько лет. Ведь я подписал контракт до 2028 года.

После этого все будет зависеть от того, как пойдут дела. Вероятно, я попробую свои силы в нескольких других гоночных сериях, ведь в жизни нужно пробовать разные вещи», – рассказал Ферстаппен.

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