Ландо Норрис о 4-м месте: «Такой результат – это последнее, чего мы ожидали после того, что было в пятницу»

Пилот рассказал, что результат стал для него приятным сюрпризом, учитывая неудачное начало уик-энда.

Норрис и Риккардо заняли 4 и 5 место, благодаря чему «Макларен» обошел «Альпин» в Кубке конструкторов.

«Такой результат – это последнее, чего мы ожидали после того, что было в пятницу. Думаю, мы постоянно боролись именно за четвертое место. То есть, Льюис сам разбил машину, а Макс просто проехал мимо меня по прямой (допустив ошибку). Так что да, мы по праву боролись за четвертую позицию.

Вообще гонка получилась очень интересной. При этом она была одной из самых сложных в карьере в принципе – просто из-за необходимости сохранения максимального уровня концентрации.

Ведь допустить ошибку можно было очень легко, в любой момент – просто заблокировав колеса, взяв слишком широко и выехав на влажную часть трассы, и так далее», – рассказал Норрис.

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