Шарль Леклер: «Хочу использовать оставшиеся этапы, чтобы мы могли научиться лучше проводить гонки»

Пилот «Феррари» рассказал о целях на остаток сезона. По итогам Гран-при Сингапура Леклер по-прежнему сохраняет математические шансы на титул, отставая от Макса Ферстаппена на 104 очка.

По словам Леклера, он не думает о борьбе за титул и хочет просто как можно лучше провести оставшиеся гонки.

«Я хочу использовать оставшиеся этапы, чтобы мы могли научиться и прибавить с точки зрения проведения гонок, выполнения всех нужных действий по ходу гонки. Особенно учитывая то, что на этапе в Сингапуре, как мне кажется, мы сделали шаг вперед в этом направлении.

Но нам нужно сделать много других шагов, продолжать двигаться вперед. Сейчас мы сделали хороший шаг вперед, я этому рад. Но при этом я, разумеется, разочарован вторым местом», – рассказал Леклер.

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