Карлос Сайнс: «Не удалось поймать ритм на мокрой трассе. Пришлось довольствоваться третьим местом»

Пилот подвел итоги Гран-при Сингапура, признав, что в условиях нехватки скорости остался доволен третьим местом.

«Было очень тяжело. Мне так и не удалось поймать ритм на мокрой трассе и что-либо противопоставить двум лидерам.

Мне пришлось довольствоваться третьим местом. Хорошая новость в том, что я не допускал ошибок и сумел добраться до финиша, а ближе к концу гонки набрал хорошую скорость. С точки зрения положения команды в Кубке конструкторов – это хороший результат», – рассказал Сайнс.

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