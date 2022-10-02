Перес признан гонщиком дня по итогам Гран-при Сингапура

Пилот был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Сингапура.

Победителя в данной номинации определяют болельщики путем голосования на официальном сайте «Формулы-1» по ходу Гран-при.

В Сингапуре Перес, стартовавший вторым, сумел выйти в лидеры на первом же круге, после чего ему удалось уверенно удержать лидерство и выиграть гонку. Для Переса эта победа стала второй в нынешнем сезоне.

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