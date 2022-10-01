Себастьян Феттель: «Уже на круге выезда понял, что слишком рано перешел на «слики»

рассказал о неудачных решениях в квалификации к Гран-при Сингапура.

В конце второго сегмента гонщик сменил промежуточные шины на «слики» и завершил сессию 14-м. Его напарник и пилот поступили аналогично и тоже не прошли в третий сегмент.

«Мы действовали слишком агрессивно и рано перешли на «слики». Трасса еще не была готова. Выбор мог оправдаться, однако уже на круге выезда из боксов я понял, что решение неверное. Но было уже поздно.

Мы долго думали над этим. Чутье подсказывало, что нужно остаться на промежуточных покрышках, но другие пилоты уже выехали на «сликах», и не хотелось упускать шанс, тем более времени на принятие решения было мало. Оглядываясь назад, нужно было настаивать на промежуточных шинах. Но это совместное решение», – сообщил четырехкратный чемпион мира.

Феттелю пришлось выезжать в зону безопасности в решающей попытке:

«Я допустил ошибку. Я понимал, что буду терять время на мокрых участках трека, поэтому невероятно сильно атаковал на сухих. В итоге я слишком агрессивно затормозил, и передние шины еще не прогрелись.

Мы стартуем довольно далеко, обгонять тут непросто. Но мы показывали хороший гоночный темп. Надеюсь, завтра будет дождь и, желательно, хаос».

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