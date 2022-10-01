Карлос Сайнс: «Вряд ли можно быть довольным, уступая времени поула 0,15 секунды и оказываясь лишь четвертым»

Пилот подвел итоги квалификации к , отметив, что остался разочарован четвертым местом.

«Вряд ли ты можешь быть доволен, когда уступаешь времени поула 0,15 секунды и в результате оказываешься лишь четвертым. Потому что понимаешь, где именно потерял это время, и насколько высокой была плотность результатов.

Это значит, что нам не удалось собрать хороший круг, но я точно знаю, где именно потерял это время. Но ничего не поделаешь.

Сессия получилась невероятно плотной и напряженной – из-за нехватки времени, трафика, общего хаоса. Работать с шинами тоже было очень непросто – держать температуру, объезжать лужи и так далее. Думаю, это была одна из самых трудных квалификаций в этом году. Мне кажется, в целом мы выступили очень неплохо – жаль, что нам не хватило этих 0,15 секунды. В гонке наша цель – попадание на подиум. А если не подиум, то победа», – рассказал Сайнс.

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