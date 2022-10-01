Джордж Расселл об 11-м месте в квалификации: «Проблемы, связанные с тормозами и мотором, остались с практик»

Гонщик высказался о проблемах, повлиявших на неудачу в квалификации к .

Расселл выбыл после второго сегмента, показав 11-й результат, его напарник Льюис Хэмилтон стал третьим. По словам Джорджа, он сталкивался с трудностями с первой же сессии уик-энда.

«В первой практике у меня возникли проблемы, которые как-то связаны с тормозами и двигателем – в поворотах тебя толкает вперед, словно открыт газ, хотя это не так. Ощущения от шин были хорошими, но я просто не мог проезжать повороты.

Очень жаль. Пожалуй, в третьем сегменте мы не смогли бы выступить лучше, потому что проблема не была решена. Такое случается – очень обидно.

Разочаровывающий итог для меня и команды. Льюис смотрелся здорово, машина тоже, но мы не смогли заставить ее работать.

Наша форма в этот уик-энд обнадеживает, но это ничего не значит – мы должны зарабатывать очки. Пожалуй, мы заслуживаем сражаться за топ-3», – сообщил Расселл.

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