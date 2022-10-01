Серхио Перес: «На старте у нас должна быть возможность сразу атаковать Леклера и побороться за победу»

Пилот подвел итоги квалификации к , в которой занял второе место.

«Благодаря второму месту завтра на старте у нас должна быть возможность сразу атаковать Леклера и побороться за победу. Я довольно сильно разочарован тем, что не сумел выиграть поул, нам не хватило всего пару сотых секунды. Но результат все равно отличный, команда очень здорово поработала, принимая верные решения. Так что я очень доволен.

Условия на трассе были очень непростыми, адаптироваться было трудно. Завтра тоже может быть дождь, так что главным будет не допускать ошибок. Для нас это ключевой момент», – рассказал Перес.

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