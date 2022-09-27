Ландо Норрис: «Ферстаппен – один из талантливейших пилотов в истории «Ф-1». Макс впечатляет как Хэмилтон в предыдущие годы»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис ждет новых титулов Макса Ферстаппена.
Успехи гонщика «Ред Булл» напомнили Ландо о победах Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».
«Он выступает потрясающе, очень впечатляет. Подобно Льюису в предыдущие годы.
Он один из талантливейших пилотов в истории «Формулы-1», один из быстрейших. Без сомнения, он выиграет второе чемпионство в этом году и, вероятнее всего, еще несколько в будущем.
Даже в практиках он всегда работает на пределе. Первый же круг первой тренировки он обычно проезжает быстрее, чем мы в квалификации», – отметил Норрис.
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