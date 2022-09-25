Ландо Норрис: «Болид «Макларена» точно не был в большей степени адаптирован под меня, чем под Риккардо»

Пилот опроверг предположения о том, что конструкция болида команды этого года была заточена под его стиль пилотажа.

Считается, что проблемы с результатами – и как следствие неопределенность будущего австралийца в «Ф-1», – во многом связаны с тем, что по своим характеристикам болид «Макларена» не подходит его стилю пилотажа.

«Довольно много говорилось о том, что Даниэлю просто не подходит машина. Из-за чего все также думают, что машина подходит мне, что она была построена вокруг меня и моих предпочтений. На самом деле это максимально далеко от правды.

Не то чтобы я просто терпеть не мог управлять нынешней машиной, но она довольно сильно не подходит моему стилю пилотажа. Я бы даже сказал, что в начале сезона машина значительно больше подходила Даниэлю, чем мне, если говорить о пилотажных предпочтениях.

Так что в начале сезона у меня были довольно большие трудности с этим, так что адаптироваться мне пришлось намного больше. И я бы сказал, что теперь машина подходит мне больше.

Но это далеко не тот болид, которым я бы хотел управлять в идеальном мире. Если бы я хотел проехать максимально хороший круг и для этого мне бы дали вот этот болид, он бы точно не был моим первым выбором.

У нас с Даниэлем и правда разные стили пилотажа, вследствие чего у нас разные требования к поведению машины. Но этот болид точно не был в большей степени адаптирован под меня», – рассказал Норрис.

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