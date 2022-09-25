Серхио Перес: «После окончания карьеры в «Ф-1» мне бы хотелось исследовать новые для меня миры»

Пилот рассказал, что по окончании карьеры в «Формуле-1» почти наверняка уйдет из этой сферы и будет заниматься другими вещами.

«Если я решу закончить карьеру гонщика, то самым простым решением было бы остаться в мире «Ф-1». Но мне очень хочется попробовать заняться другими вещами, узнать о других мирах. Мне очень интересен бизнес, я хочу узнать о многих разных сферах.

В конечном счете, машины – это моя страсть, так что моя деятельность все равно будет связана с ними тем или иным образом. Но после окончания карьеры в «Формуле-1» мне бы хотелось исследовать новые для меня миры», – рассказал Перес.

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