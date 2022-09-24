Льюис Хэмилтон: «Трудности побуждают оставаться в «Ф-1» дольше, путь займет больше одного года»

сообщил, что готов остаться в «Формуле-1» еще на несколько лет.

Контракт Льюиса с «Мерседесом» истекает в конце 2023-го. По словам семикратного чемпиона мира, неудачный для команды сезон-2022 повлияет на продолжительность его карьеры.

«Безусловно. Потому что путь займет больше одного года.

Думаю, если бы мы выиграли в прошлом году и в этом, то, конечно, ситуация была бы иной. Мне нравится, что мы проходим через трудную фазу, и нужно преодолеть проблемы, пока не станет чуть полегче. Так что да, я бы сказал, это побуждает оставаться [в «Ф-1»] дольше.

Более того, мне кажется, что я нахожусь в форме и ищу способы лучше чувствовать себя с физической точки зрения. Психологическая готовность всегда является вызовом, потому что мы, спортсмены, работаем на пределе. Но прямо сейчас я очень благодарен за ту возможность, которая у меня есть. Хочется думать, я заслуживаю место в «Ф-1». Впереди большая работа.

Надо сосредоточиться на вещах, которые ты способен контролировать. Мы переживаем из-за того, на что не можем повлиять, но нужно постараться этого не делать. Такое количество людей работают вместе, проявляют свои способности. Это большой труд, и мне не хотелось бы, чтобы было иначе. Если бы все достигалось легко, выступления не были бы вызовом. Мне нравится работать с людьми, когда я подгоняю их, а они – меня. Нельзя сказать, что в нынешнем году мы выступаем прекрасно, но это не значит, что такое невозможно в будущем. В прошлом нам удавалось», – заявил 37-летний гонщик.

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