Серхио Перес: «Хочу сильно закончить сезон – и для меня не важно, вторым я окажусь или третьим»

Пилот рассказал о целях на остаток сезона, а также отметил, что в следующем году постарается побороться за чемпионский титул.

«Для меня важно сильно закончить сезон, быть конкурентоспособным, выигрывать гонки. Чемпионат практически завершен и выиграет его Макс, так что для меня не так важно, каким я окажусь в итоге – вторым или третьим.

Так что на заключительном отрезке сезона моей целью будут победы в гонках, и я буду стремиться закончить чемпионат как можно сильнее – чтобы в следующем году я мог снова стремиться к титулу.

И да, для меня это был очень важный год, потому что команда увидела, что я могу быть так же конкурентоспособен, как и Макс. И мы хотим, чтобы в 2023 году два гонщика «Ред Булл» боролись за титул.

Я не ищу оправданий (за ухудшение результатов во второй половине сезона). Любой, кто меня знает скажет вам, что я не остановлюсь и продолжу работать. И я уверен, что смогу хорошо закончить сезон», – рассказал Перес.

Дебютант «Ф-1» затмил всех на Гран-при Италии – даже Ферстаппена, Перес заваливает вторую половину сезона

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