Даниэль Риккардо о продолжении карьеры: «Может я и возьму годичный перерыв»

Пилот рассказал, что не исключает вероятности взять годичный перерыв и не выступать в «Формуле-1» или других гонках в следующем году.

Риккардо и «Макларен» договорились о досрочном расторжении контракта по окончании сезона-2022. Вместо Риккардо за британскую команду будет выступать Оскар Пиастри.

В то же время сам Риккардо пока не решил, где продолжит карьеру.

«Когда я говорю, что не знаю (буду ли выступать в «Ф-1» в следующем году), то подразумеваю, что сейчас у меня нет контракта на следующий сезон. Может ли это еще произойти? Может.

Конечно, я хочу гоняться, хочу выступать в «Формуле-1», хочу соревноваться. Но я не смотрю на следующий сезон с позиции все или ничего. И понятное дело я также хочу понимать, что меня ждет в 2024 году.

Так что с учетом текущей ситуации если для того, чтобы потом сделать два шага вперед, сейчас мне нужно будет сделать шаг назад, то значит так и нужно будет сделать. И мы с моей командой (менеджерами) сейчас как раз и стараемся выяснить, как именно нам нужно действовать. Так что может я и возьму годичный перерыв», – рассказал Риккардо.

Риккардо достиг дна: согласен на год без «Ф-1» или роль запасного. И это путь к концу карьеры

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