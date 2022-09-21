Карлос Сайнс: «Феррари» достигла главной цели, начав бороться с «Ред Булл» и «Мерседесом»

Пилот «Феррари» считает, что в сезоне-2022 команда достигла своей главной цели – несмотря на то, что не смогла составить конкуренцию в борьбе за титул.

По словам Сайнса, главной целью «Феррари» в текущем сезоне было возвращение в число регулярных претендентов на победы в гонках, которую команда как раз смогла достичь.

«У нас все равно была первая половина сезона, в которой мы видели множество позитивных моментов. В частности, мы достигли главной цели – начав бороться с «Ред Булл» за победы в гонках и бороться с «Мерседесом» за позицию в Кубке конструкторов.

И да, наша машина действительно была настолько конкурентоспособной, что мы могли бы выиграть больше гонок, если бы чуть лучше справлялись со своей работой, делали бы ее лучше.

Ясно, что мы должны действовать идеальнее, если хотим победить «Ред Булл» – да и тоже, которому, как кажется, сейчас удалось вернуть свою скорость. И для нас также очевидно, что есть команды, которые выступают на самом высоком уровне. И у тебя нет права на ошибку – потому что в тот момент, когда ты сделаешь неверный шаг, эти соперники сразу тебя обойдут», – рассказал Сайнс.

«Феррари» отрицает или нелепо оправдывает каждый провал – потому и выглядит жалко. Защита команды превратилась в манию

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