Алекс Албон о потенциальном возвращении в «Ред Булл»: «У пилота всегда есть шанс перейти в другую команду»

Пилот «Уильямса» рассказал, что не стал бы исключать возвращение в в будущем.

При этом Албон недавно подписал с «Уильямсом» многолетний контракт и окончательно ушел из структуры «Ред Булл».

«Я бы сказал, что воспринимаю «Ред Булл» как любую другую команду. Всегда есть шанс, что у пилота появится возможность перейти в другую команду.

Понятное дело, что я сотрудничал с «Ред Булл» с 12 лет, у меня с ними образовалась прочная связь, у меня с ними по-прежнему хорошие отношения. Но сейчас ситуация изменилась и я являюсь пилотом , – рассказал Албон.

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