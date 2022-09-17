Дэймон Хилл о будущем Риккардо: «В любой команде задумаются, куда пропала скорость, вернется ли она»

Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что у возникнут трудности с поиском новой команды.

Австралиец завершит выступления за в конце нынешнего сезона. Пока Даниэль не определился с будущим.

«Для нашего спорта Дэнни был фантастическим персонажем – искрометным, всегда улыбающимся. Но что-то пошло не так. Дело не только в его скорости в «Макларене», но и в стратегии выбора конкурентоспособной машины. Давайте надеяться, что он выйдет сухим из воды, найдет место, и мы снова увидим его среди лидеров.

Роль резервного пилота? Какая-то логика в этом есть. Ты как минимум в топ-команде, пусть и в подвешенном состоянии, получаешь информацию, которая потенциально может пригодиться в другом коллективе.

Но руководитель любой команды будет смотреть на него и думать: «Куда пропала скорость? Вернется ли она?» И это большой вопрос. Мы не знаем», – заявил эксперт канала Sky Sports.

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