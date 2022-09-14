Джолион Палмер: «Теперь в подписании де Вриса будет заинтересован не только «Уильямс»

Бывший пилот «Формулы-1» , ныне работающий экспертом на официальном сайте чемпионата, высоко оценил выступление Ника де Вриса на .

По мнению Палмера, благодаря успешному выступлению за де Врис обеспечил себе интерес со стороны сразу нескольких команд «Формулы-1».

демонстрировал великолепные выступления за «Уильямс» на протяжении этого сезона. И я могу сказать, что выступление де Вриса в Монце по уровню ничем им не уступало.

А конечный результат впечатлял еще больше, потому что для де Вриса это был дебют в «Формуле-1». И для «Уильямса» перспектива заполучить сразу двух гонщиков, способных регулярно бороться за очки, будет слишком привлекательной, чтобы от нее отказываться.

Хотя теперь в подписании де Вриса будет заинтересован не только «Уильямс». Рост репутации чемпиона «Формулы-2» вряд ли мог быть менее заметным после такого выступления, в котором де Врис продемонстрировал свое мастерство. Для резервного пилота любое появление за рулем гоночного болида – это шанс. И де Врис сразу уцепился за свой шанс обеими руками», – рассказал Палмер.

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